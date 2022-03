Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2024

Abel Ferreira assinou hoje (26) a renovação de contrato com o Palmeiras. O novo vínculo do treinador com o clube termina em 31 de dezembro de 2024. O acordo dura todo o mandato da presidente Leila Pereira. O treinador já havia sinalizado estar perto do acerto para permanecer na equipe paulista.

“Já vos disse que os primeiros a saber serão meus jogadores. Vocês sabem a relação que tenho com os atletas. São as relações que me prendem aos clubes”, disse na semana passada, quando perguntado sobre a renovação.

O novo contrato com o técnico é uma vitória política de Leila, que sofreu cobranças quanto à contratação de um novo camisa 9. Em 17 meses no clube, o português se transformou em um dos maiores treinadores da história do clube. No período de dez meses, ganhou duas Libertadores.

