Precipitações continuam pelo Estado neste domingo, mas temperaturas devem subir

O clima em Mato Grosso do Sul hoje (27) segue encoberto e com pancadas de chuva ao longo do dia, mas, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros passam a registrar temperaturas mais altas.

Na capital Campo Grande, as maiores tendências de quedas d’água são durante a manhã e à noite. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC. No sul do Estado, a tendência é início de semana com névoa úmida e menos chances de chuva, mas com temperaturas mais altas; mínima de 19ºC e máxima de 30ºC em Dourados.

A porção oeste de MS é onde o domingo pode ficar mais quente, chegando a 32ºC e 33ºC em Porto Murtinho e Corumbá, respectivamente. A sensação térmica deve ficar elevada por conta das precipitações durante todo o dia, que dão sensação de clima abafado.

Os dados meteorológicos deste domingo são prenúncio do tempo limpo na segunda-feira, quando o sol volta a dar as caras em quase todos os municípios do Estado. Contudo, uma nova frente fria deve trazer mais tempestades no meio da semana.