Federação de Canoagem de MS resgata o Rali de Bonito e realiza prova no domingo

A Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul está resgatando neste ano o rali de Bonito, município que fica a 245 quilômetros de Campo Grande, realizando uma prova emblemática com a proposta de torná-lo novamente uma prova de referência para este esporte. Uma nova edição será disputada neste fim de semana, no domingo (15) às 9h, no Rio Formoso.

“O Rali de Bonito é histórico, surgiu numa época em que era realizado em várias regiões do Brasil, e ficou marcado pelas características de um lugar ideal, com muita adrenalina e cercado de muita natureza”, afirma o sul-mato-grossense Rafael Girotto, presidente da CBCa e ex-presidente da FCaMS (Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul).

Popularizar a canoagem

Girotto é também atleta ranqueado pela CBCa e fala com entusiasmo da categoria: “a ideia é resgatar essa prova emblemática, que agrega todos os canoístas, promovendo ao mesmo tempo um intercâmbio entre os veteranos e novos atletas”. O dirigente realça o apoio do Governo do Estado a esta prova e ao campeonato regional, que segue no próximo dia 29, em Porto Murtinho, e adianta que o rali voltou para ficar.

“A nossa meta é tornar o Rali de Bonito novamente uma prova nacional, como forma de fortalecer e popularizar a canoagem do Estado e divulgar nossas belezas naturais”, observa. “Estamos resgatando a prova, com uma disputa aberta, sem contar ponto para o ranking, e estamos trabalhando para difundir mais a canoagem do Estado, que é forte, mas pouco praticada, envolvendo apenas oito dos 79 municípios.”

Percurso de cachoeiras

A prova terá 6 km de trajeto no rio – do Hotel-Fazenda Cachoeira ao Porto da Ilha, com quatro cachoeiras. O rali é disputado por equipes de três atletas e se caracteriza pelos obstáculos naturais.

“O rali volta sem a dimensão do que foi no passado, mas se tornará com certeza em nível nacional a partir de 2023”, aposta o bonitense Eurípedes Pinho, 50. Ele é um dos principais atletas do Estado na sua categoria – venceu a primeira prova do Campeonato Estadual, disputada em março, em Campo Grande – e participou com destaque das edições anteriores do rali. A prova de domingo (15) terá a participação de uma equipe de São Paulo.

Com informações de Subcom (Subsecretaria de Comunicação).

Veja também: Empresa do MS patrocina retorno de Anderson Silva no 1º evento esportivo NFT do mundo

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.