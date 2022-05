VÍDEO: Avião boliviano preparado para o transporte de cocaína é apreendido

Desde o inicio do mês que equipes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrução e ao Crime Organizado) realizam investigações na região Paiaguás, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O objetivo das operações era localizar e apreender uma aeronave com bandeira boliviana que não tinha prefixo e que havia realizado voo e pouso não autorizado pelo controle aéreo.

O avião seria usado para transporte de cocaína, de acordo com a polícia. Para não serem descobertos, os responsáveis pelo avião retiraram as asas da aeronave e tentaram esconder o avião na região do pantanal, em mata fechada. Os indícios apontavam que os suspeitos pretendiam resgatar e reparar clandestinamente o equipamento para seguir com práticas ilegais.

Nesta quinta-feira (12) a polícia realizou a remoção do avião para custódia da Dracco, com suporte operacional e guincho da Delegacia de Dourados e da Delegacia de Coxim. O prejuízo para o crime organizado é de aproximadamente R$ 1.2000.000,00.

As investigações seguem em sigilo para localizar as asas retiradas da aeronave e para identificar os responsáveis. A natureza da carga também deve ser apurada juntamente com o piloto responsável.

