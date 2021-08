Olimpíadas: final do vôlei feminino; veja onde assistir

Para assistir ao vivo a final do vôlei feminino, você deve sintonizar a Rede Globo, na TV aberta. Se preferir, pode acompanhar também nos canais SporTV e BandSports, emissoras disponíveis em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Além disso, o serviço de streaming GloboPlay também exibe ao vivo o jogo. (com informações do jornal DCI)

Vôlei feminino:

Sábado (07/08):

Sérvia x Coreia do Sul – 21h

Domingo (08/08):

Brasil x Estados Unidos – 01h30

Tandara está fora das olimpíadas por suspeita de doping

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na noite de quinta-feira (5) que a oposta Tandara Caixeta está suspensa provisoriamente “por potencial violação de regra antidopagem” e não participa mais da Olimpíada de Tóquio (Japão), retornando de forma imediata ao Brasil.

Segundo comunicado do COB, a notificação foi realizada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). “O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema, no dia 7 de julho”, diz a entidade. leia a matéria completa clicando aqui

