“Ô abre alas que eu quero passar”: escolas de samba da Capital desfilam nesta segunda e terça

A noite desta segunda-feira (12) será especial para quem gosta de Carnaval e tem sua escola do coração, pois será o primeiro dia de desfile das escolas de samba de Campo Grande, proporcionando momentos de alegria, com cores, adereços e muita torcida, para toda a comunidade.

Como em todos os anos, a partir das 19h, a Praça do Papa será a passarela do samba, na Capital, onde a agremiação Herdeiros do Samba, uma escol de samba mirim, abrirá o primeiro dia de desfile. Em seguida, será a vez da Cinderela Tradição passar pela avenida, seguida da Vila Carvalho e com a Catedráticos do Samba fazendo o encerramento. Vale lembrar que o evento é gratuito, então, chegue cedo para garantir um bom lugar na plateia!

As escolas Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro, se apresentarão na terça-feira(13), prometendo manter a animação em alta e encerrar os desfiles em grande estilo. Os desfiles das escolas de samba alé de um espetáculo visual, são uma expressão cultural que une a comunidade em torno do ritmo envolvente do samba. A diversidade de cores, figurinos, alegorias e enredos revela a riqueza da cultura carnavalesca local, proporcionando momentos únicos de celebração e celebração da identidade.

Cada escola terá entre 40 minutos e 50 minutos, para desfilar pela avenida, respeitando rigorosamente o tempo estipulado pelo regulamento. Essa medida visa garantir que todas as agremiações tenham a oportunidade de mostrar sua criatividade e dedicação, mantendo o evento dinâmico e equilibrado.

Confira a programação e enredos das escolas de samba de Campo Grande no Carnaval 2024:

– Herdeiros do Samba: Chaguinhas, a origem;

– Cinderela Tradição: Le Rêve de Voler – o sonho de voar;

– Unidos da Vila Carvalho: Lucas de Lima, um amor sem fim;

– Catedráticos do Samba: Por amor a você me apaixonei pelo Carnaval;

– Deixa Falar: Igbagbo;

– Igrejinha: Mysterium – Enigmas da humanidade;

– Unidos do Cruzeiro: A volta ao mundo em uma noite.

