Em Campo Grande, prefeitura amplia locais para vacinação contra a dengue

Nesta segunda-feira (12), quatro unidades de saúde estarão abertas durante todo o dia para realizar a vacinação contra a dengue, em Campo Grande. O município iniciou ontem (11), a imunização de crianças de 10 a 11 anos contra a doença, na USF Noroeste/Anhanduizinho e UBS Dona Neta, regiões que registram altos índices de pessoas infectadas.

De acordo com Conforme o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no primeiro dia de vacinação, 115 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas no domingo na Unidade Básica de Saúde Dona Neta e na Unidade de Saúde da Família Noroeste. Movimento considerado tranquilo, possivelmente, devido ao feriado de Carnaval.

Além da UBS Dona Neta e a USF Noroeste, nesta segunda-feira a vacina contra a dengue estará disponível na USF Zé Pereira e na UBS Coronel Antonino, das 7h às 17h. Estas unidades também estarão realizando a vacinação de rotina.

No último sábado (10) chegou a Campo Grande, 69.570 doses de vacina contra a dengue, sendo 24.639 doses para a Capital, enviadas pelo Ministério da Saúde, e que serão distribuídas para atender as macrorregiões de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Representantes das cidades de Aparecida do Taboado, Maracaju, Tacuru e Bonito, estavam na Capital para receberem as respectivas doses de seus municípios.

Inicialmente, apenas crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde estão senso vacinadas. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária, e expandir para outras faixas etárias, conforme o envio pelo laboratório fabricante

Locais de imunização em Campo Grande – 12 de fevereiro das 7h às 17h:

Prosa

– USF Noroeste

Anhanduizinho

– UBS Dona Neta

Imbirussú

– USF Zé Pereira

Segredo

– UBS Cel Antonino

