Como proteger os animais do barulho excessivo e agitação durante o Carnaval

Cachorros e gatos podem ficar desconfortáveis com as movimentações durante o período de festas

Uma das festas mais aguardadas do ano chegou: o Carnaval. Porém, é necessário ter um olhar atento com os barulhos e agitações dessa festividade, principalmente, quem tem bichinhos de estimação em casa e que mora perto de locais com festas.

Cães e gatos podem ficar desconfortáveis com as movimentações durante os dias de festa, e, por isso, seus tutores devem ficar de olho no comportamento de seus pets. Em entrevista, o médico-veterinário Rafael Macêdo explicou como esses animais reagem ao serem expostos aos sons e atividades do Carnaval.

“Você vai perceber um animal mais inquieto, você vai perceber um animal um pouco mais assustado, diferentemente daquele comportamento comum que você tem dele em casa, você vai perceber ele mais aéreo também, um pouco mais amedrontado.”, explicou.

O especialista reforçou a necessidade de manter um espaço confortável para esses animais dentro de casa durante a folia. “Um cantinho separado, específico para que o cão se sinta à vontade, é muito interessante. Ele deve se sentir acolhido, seguro, para permanecer com certa comodidade. Antes de qualquer coisa, sempre monte um cantinho bem aconchegado, para oferecer um pouco mais de qualidade nos momentos de estresse”, disse Rafael.

O veterinário destaca que a medida serve também aos felinos. “Gatos que têm aquela questão de sempre se manter no alto. Você pode deixar uma parte do guarda-roupa aberta, pode deixar também alguns cantos no alto que o seu felino já costuma permanecer bem aconchegado”, reforçou o médico.

Outra dica do especialista é a proteção dos ouvidos dos pets, como forma de amenizar os barulhos durante o carnaval. “Protetores auriculares ou até algodão para que aquele ruído não chegue com tanta intensidade e deixe o animal cada vez mais desconfortável com a situação”, destacou.

Além disso, Rafael explicou as consequências caso os bichinhos de estimação sejam expostos ao barulho excessivo. “Essa situação pode desencadear uma sensibilidade aos ruídos. Os cães sem nenhum tipo de sensibilidade, podem desenvolver essa sensibilidade. E isso pode fazer com que eles venham a mudar um pouco o comportamento quando expostos a alguns sons, alguns ruídos”, disse.

Questionado se recomenda levar cães e gatos para o Carnaval, o médico veterinário, não aconselha levá-los. “Os animais podem se assustar com os ruídos altos, as multidões, situação que não é habitual para eles. Além do risco de serem pisoteados por foliões, do risco deles se perderem e ainda podem tentar ingerir objetos que estarão no chão da rua. Prefiro que os cães se mantenham dentro de casa”, reforçou.

O Carnaval é caracterizado por multidões, barulhos altos, música intensa, fogos de artifício e aglomerações. Essas condições podem causar estresse e ansiedade nos cães, além de representar possíveis riscos à sua segurança. O doutor já falou, então, nada de levar seu bichinho para folia, hein?

Por Mariana De Siervi/Bnews Pets

