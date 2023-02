Municípios de MS discutem estratégias para aplicação da vacina bivalente

Representantes dos municípios de Mato Grosso do Sul se reuniram na manhã desta quarta-feira (8) com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) para debater estratégias de aplicação da vacina Pfizer bivalente Covid-19.

A vacina bivalente pode ser aplicada três meses após a última aplicação das monovalente (1ª e 2ª dose) ou as duas doses de reforço, os imunizantes bivalentes foram produzidos para combater as subvariantes mais recentes da ômicron, as BQ1 e XBB 1.5.

Coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Goldfinger destaca que a SES têm promovido reuniões internas junto aos municípios e às coordenações municipais de imunização para estabelecer estratégias para a campanha de vacinação.

“As reuniões são para que os municípios organizem suas estratégias de vacinação. Nós vamos começar a campanha por pessoas institucionalizadas, tem algumas regiões que têm os povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, então eles precisam fazer esse levantamento de população para ver como será a estratégia de cada município”, explica Goldfinger.

Em Mato Grosso do Sul, as vacinas da Pfizer Bivalente serão enviadas em duas remessas, conforme o cronograma, assim que o Ministério da Saúde publicar a nota técnica oficial do PNI (Plano Nacional de Imunização) sobre o imunizante um novo encontro será realizado para alinhar a campanha juntos aos municípios.

Em formato de webconferência, a reunião contou com a participação de coordenadores dos 79 municípios do Estado e foi organizado pela Gerência Técnica de Imunização da SES.

Público alvo

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que a vacinação inicie no dia 27 de fevereiro. Na primeira fase, a campanha terá foco em pessoas com idade acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na sequência (Fase 2, com data ainda a ser definida), a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da Fase 3; e profissionais de saúde serão o foco da quarta fase da campanha.

Dados da Covid em MS

Na primeira semana de fevereiro Mato Grosso do Sul registrou 1.337 novos casos e 10 óbitos por Covid-19, o que representa uma alta de 43% no número de casos em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 966 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (07).

Se comparado a semana epidemiológica anterior, entre 24 a 31 de janeiro, o número de óbitos teve uma leve aceleração, subindo de 7 para 10 mortes. Desde os primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul contabiliza 11.238 casos confirmados e 63 óbitos, o que representa uma letalidade de 0,6% e um taxa de mortalidade de 2,2 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos para cada 100 mil habitantes é de 395,8.

As vítimas tinham entre 58 a 89 anos e todas possuíam comorbidades. Do total de óbitos registrados na última semana, nove residiam em Campo Grande e uma em Glória de Dourados.

Dentre os municípios com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 794 novos casos, em seguida aparece Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37) e Aparecida do Taboado (26).

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 604.447 casos confirmados e 10.992 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 em MS, 13 seguem hospitalizados, sendo nove em leitos clínico e quatro em leitos de UTI, Outros 1.209 pacientes estão em isolamento domiciliar.

