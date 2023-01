Vacina bivalente contra Covid-19 deve chegar em fevereiro

Os Brasileiros aproximadamente dentro de um mês terão a possibilidade de iniciar a aplicação das doses de reforço com a vacina bivalente para imunização contra a covid-19 conforme foi anunciado nesta quinta-feira (26) na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, na Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

A data cogitada é de início no dia 27 de fevereiro. Na primeira fase, a campanha terá foco em pessoas com idade acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na sequência (Fase 2, com data ainda a ser definida), a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da Fase 3; e profissionais de saúde serão o foco da quarta fase da campanha.

Segundo Agência Brasil o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis, Éder Gatti avisou sobre o possível desabastecimento de vacinas no país. “Por estarem vencidas, mais de 370 mil doses da vacina AstraZeneca foram incineradas em dezembro passado. Encontramos estoque zerado de vacinas Pfizer Baby pediátrica e CoronaVac, o que impede a vacinação de nossas crianças. E o estoque de vacinas bivalente, para iniciar a estratégia de vacina de reforço, estava muito baixo, impedindo articulação e estruturação de uma política publica para a vacinação de nossa população”, descreveu o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis, Éder Gatti.