Mulher foi encontrada morta na cama com sete facadas, diz delegada

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) detalhou as últimas informações da morte do casal Claudia Franciele Pereira e Kaio Vinicius Sílvia Maciel, nesta quarta-feira (21), em Campo Grande.

De acordo com a Delegada Larissa Franco Serpa, feminicídio é a principal suspeita do crime. Na cena do crime, a Polícia Civil havia informado que as duas vítimas haviam brigado e se esfaquearam. Além disso, o marido e a esposa foram perfurados com a mesma faca. “Não há nenhum indício de que tenha alguma terceira pessoa envolvida, mas isso ainda será apurado”, diz Larissa.

Claudia foi encontrada morta na cama com os ferimentos de ter levado sete facadas, seis na parte do peito e um golpe nas costas. “Nenhum vizinho ouviu movimentação e nem briga durante a noite. Aparentemente, eles eram uma casal tranquilo, pacífico, dificultando um pouquinho a dinâmica da investigação, mas vamos chegar em uma conclusão que o trabalho pericial”, explica a delegada.

Descoberta do cadáver

Conforme a Deam, o trabalho foi feito após atendimento do acidente que levou a morte de Kaio Vinicius, onde a Polícia Civil de Jaraguari descobriu no bolso da vítima, um cartão de saúde do trabalho de Claudia.

Em seguida, foi iniciada uma investigação que percorre desde às 8h da manhã. Com as informações da polícia de Jaraguari, as autoridades entraram em contato com a empresa que Claudia trabalhava, foi quando foram avisados que ela não teria ido trabalhar hoje.

Fato que chamou a atenção da Polícia Civil que foi até a residência onde Claudia morava e encontraram o corpo. “Acreditamos que o crime aconteceu na madrugada desta terça, pois ela já apresentava rigidez cadavérica”, completa a delegada.

Morte do marido

O motociclista Kaio Vinicius Sílvia Maciel morreu em um acidente, na manhã de hoje (21), na BR-163, entre Jaraguari e Campo Grande, foi esfaqueado 18 vezes antes da colisão contra uma carreta. A vítima teria caído da pista, quando foi atingido e arrastado pelo veículo. Acesse também: No apagar das luzes, deputados podem votar amanhã aumento do próprio salário