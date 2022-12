Unindo comemoração e ação socioambiental, Solurbinho entrega uniformes à crianças

25 crianças de 02 a 10 anos, de vários bairros, participam de festinha na Cidade do Natal e receberão uniforme do Solurbinho

A Solurb, concessionária municipal de serviço de limpeza urbana, está completando 10 anos, mas é aniversário também de uma figura muito próxima da população: o Solurbinho, o mascote que representa os coletores e colaboradores da empresa.

O Solurbinho é um agente ativo do Programa de Educação Ambiental “Reciclando Nossas Atitudes”, que leva informação e consciência ambiental à Escolas, Condomínios

e população em geral.

“O Solurbinho é um simpático amigo de todos, que sempre leva informação importante para a vida das pessoas, com foco na questão ambiental”, ressalta Mara Calvis,

coordenadora do Programa.

Presente para as crianças

Uma das práticas desse Programa de Educação Ambiental é a visita à crianças que solicitam a visita do personagem em suas casas. “Geralmente é em dia de aniversário da criança. Elas ligam, mandam mensagem e pedem a visita do Solurbinho. Neste ano foram, mais de 120 crianças atendidas presencialmente por toda a cidade. O personagem tem agenda cheia.”, esclarece Mara.

E a visita sempre tem muita alegria envolvida. “São feitas lives nas redes sociais, as crianças ganham gibis, tem brincadeiras com o personagem, e se for aniversário ainda

tem bolo. Mas o mais desejado é sempre o uniforme do Solurbinho, que as crianças esperam meses para ganhar e vestir” afirma com orgulho Elcio Terra, superintendente

da Solurb.

“Ver as crianças desejando esse uniforme, que representa todos os nossos trabalhadores é uma honra para a empresa, e mostra o quanto a Solurb é próxima e simpática ao público, desde os pequeninhos”, complementa o também superintendente Lucas Dolzan.

Agenda cheia

Com o aniversário de 10 anos do personagem e uma agenda cheia de crianças já inscritas, que esperam a visita e presente do Solurbinho, a empresa decidiu inovar e

fechar o ano com uma festa na Cidade do Natal. Nesta quarta-feira, às 16:30, o personagem vai receber 25 crianças no Coreto da Cidade do Natal.

Os pequenos, na faixa dos 2 aos 10 anos, vindos de vários bairros da cidade, terão a magia do Natal somada à festa de aniversário. Vai ter bolo, visita ao Papai Noel, passeio na roda gigante, lanche, brincadeiras, e claro, todos eles vão receber o uniforme do Solurbinho.

Mara Calvis ressalta que “como foram muitas solicitações de visita, e a data é ainda mais especial para a empresa, queríamos que esse momento fosse muito especial para

essas crianças e somamos uma dose de magia. Temos certeza que será inesquecível para as crianças e para a história da Solurb”.

E a dica, para quem tem uma criança que sonha com a visita e o uniforme do Solurbinho, é que as inscrições para 2023 estão abertas. É só ligar para 0800-647-1005

ou enviar mensagem para o WhatsApp (67) 99647-1005.

Com informações da assessoria