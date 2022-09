Mulher é morta em briga de torcidas e autor do crime tem casa incendiada

Uma mulher, identificada como Cléo Michele Nunes Benites, de 29 anos, foi morta por um tiro no fim da tarde do domingo (25) no bairro Cervejaria, em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande. O autor, de 27 anos, segue foragido. O crime ocorreu devido a uma briga de torcidas.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a vítima foi atingida na região do tórax. Ela chegou a ser socorrida por familiares e levada às ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

A irmã de Cléo disse que houve uma briga de torcidas rivais ao final do campeonato amador, realizado no Campo do Roseiral no final da manhã de domingo, no bairro Dom Bosco. Alterado pela briga, o autor foi no começo da noite a um bar onde a vítima estava com o marido. O alvo seria o homem, mas Cléo teria entrado na frente do disparo para proteger o companheiro.

Após o crime, o autor, com ajuda de outra pessoa, fugiu em um veículo, de cor vermelha.

A morte de Cléo teve grande repercussão nas redes sociais, com mensagens de solidariedade aos familiares e amigos. A página da Escola Municipal Tilma Fernandes Veiga e CEMEI Valódia Serra, do bairro Cervejaria, publicou “é com pesar que toda a equipe da EMEI Tilma Fernandes Veiga e CEMEI Valodia Serra, sente muito pela perda da senhora Cleo, mãe de nossos alunos, uma menina e um menino. Deixamos aqui os nossos pêsames e sentimentos a todos os seus familiares. Que ela descanse em paz”.

Casa incendiada e briga no Roseiral

Após a morte de Cléo, pessoas seguiram em direção a casa do autor do crime e atearam fogo na residência, também no bairro Cervejaria. Um vídeo do momento do começo da briga surgiu nas redes sociais. É possível perceber que um grupo aparece gritando e pulando. Em seguida, outro grupo parte para cima dessas pessoas e uma briga se inicia. Há mulheres e crianças no meio da confusão.

O locutor da partida pede calma e a confusão é cessada, com a presença de dois policiais militares no local. A morte de Cleo foi registrada como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

