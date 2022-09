Corpo de homem é encontrado carbonizado, em Três Lagoas

O corpo de um homem, de 30 anos, foi localizado na tarde de ontem (24), na região da Cascalheira, em Três Lagoas, cidade localizada a 338 km de Campo Grande. O cadáver foi descoberto por um ciclista que fazia trilha pelo local. Após a descoberta, o homem acionou a polícia local.

O cadáver estava parcialmente queimado e com as mãos amarradas para trás. Há suspeita de que os que os criminosos tentaram apagar rastros do assassinato.

De acordo com informações apuradas pelo portal Fatos MS, familiares relataram à polícia que o homem estava desaparecido há quatro dias, porém não havia registro de ocorrência do desaparecimento.

Novas descobertas

Na manhã deste domingo (25), foi encontrado outro cadáver na mesma região. Ciclistas que passavam pelo local avistaram o cadáver e acionaram a polícia.

A suspeita é que este também esteja parcialmente carbonizado. Ainda não foram divulgadas informações que comprovem a relação entre os dois crimes.

*com informações do Fatos MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: