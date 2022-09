Funcionários do HU entram em greve por tempo indeterminado

Funcionários do setor de saúde do HU (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande, entraram em greve na manhã desta segunda-feira (26) para reivindicar o reajuste salarial de 24%. A paralisação nacional teve adesão de outros 36 Hospitais Universitários da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)

De acordo com os trabalhadores, houve diversas tentativas de diálogo com o Governo Federal, mas o processo de reajuste se arrastar por 4 anos sem resposta aos empregados. A categoria também exige a valorização pelos serviços prestados durante a Pandemia de Covid-19 e a dedicação em restabelecer a saúde da população.

Secretário-geral do Sintsep (Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Mato Grosso do Sul), Wesley Cássio Goully, explica que os 24% corresponde ao valor acumulado nos últimos quatro anos, baseado na correção da inflação de 6% ao ano.

“Estamos em negociação com o governo desde 2018 e não tivemos resposta, em uma das conversas eles propuseram, inclusive, diminuir o salário dos profissionais de saúde a partir da diminuição da insalubridade”, destaca.

Atualmente os profissionais recebem 27% sobre o salário-base de cada categoria, a proposta do Governo Federal é reduzir pra 20% sobre o salário mínimo. Wesley Cássio ressalta que a mudança da base de cálculo da insalubridade acarretaria uma diminuição de 20% para algumas categorias.

“Se recebêssemos cerca de R$ 4 mil o máximo que chegaria a insalubridade seria em torno de R$440,00, uma redução absurda. Então o que a gente pede é não reduzir e manter o reajuste desses últimos quatro anos, não estamos pedindo aumento em cima da inflação e sim a correção de 6% ao ano”, explica.

Em nota, a Ebserh, empresa que administra 41 hospitais universitários do país, comunicou que a relatora do dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, determinou o percentual mínimo de manutenção de trabalhadores, em seus respectivos locais de trabalho, na base de 50% em cada área administrativa e de 60% para cada área médica e assistencial, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, em caso de descumprimento.

“Com o início das manifestações, fica ainda mais clara a vontade dos empregados, semelhante à da Ebserh, em uma resolução rápida para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)”.

Para solucionar o impasse, a Ebserh peticionou no dia 10 de agosto, no TST, um pedido de análise dos ACT’s em curso, solicitando o julgamento imediato do dissídio coletivo, inclusive quanto aos ACTs em aberto.

Wesley Cássio destaca ainda que a greve segue por tempo indeterminado até que o Governo Federal proponha um acordo com a categoria, mas garante que o hospital seguirá mantendo os atendimentos para não impactar a saúde da população.

“Apesar da greve temos um compromisso com a população, vai existir a diminuição do serviço prestado, mas o que é essencial e inadiável será mantido”, finaliza.

Confira mais informações:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.