Policial que atropelou enfermeira paga fiança e é solto

O caso

O acidente aconteceu no sábado (24), pela manhã, no bairro Morada Verde. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do acidente. A enfermeira conduzia uma motocicleta Yamaha Ybr 125 pela rua Pitassilgo, quando foi atingida pelo policia civil, que vinha na contramão. É possível percerber que nenhum dos dois conseguiu frear a tempo. A vítima foi arremessada no ar devido ao impacto da batida.

Além de conduzir na contramão, o suspeito tentava realizar uma ultrapassagem no momento do acidente e apresentava sinais de embriaguez. A vítima havia acabado de sair de um plantão no hospital da Cassems e voltava para casa.

O policial confessou que havia ingerido bebida alcoólica e teve que assinar um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. A Polícia Civil não confirma que o suspeito tenha realizado os disparos.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES!