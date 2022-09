Com sete novos casos, MS contabiliza 54 infeções por varíola dos macacos

Mato Grosso do Sul registrou sete novas infecções por Monkeypox (varíola dos macacos), todas em Campo Grande, e contabiliza 54 casos confirmados em todo Estado. Os números representam um aumento de 63,64% em comparação a última sexta-feira (02), quando foram confirmados 33 infecções.

Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgados nesta quinta-feira (08). Campo Grande lidera a incidência de casos com 42 confirmações, na sequência aparece Dourados (5), Aquidauana (2), Itaquiraí (1), Aparecida do Taboado (1), Costa Rica (1), Ponta Porã (1) e Três Lagoas (1). Outros 66 casos suspeitos seguem em investigação.

Dentre os casos confirmados 91,4% foram registrados em pessoas do sexo masculino e 8,6% em pessoas do sexo feminino. 26 pacientes estão curados da doença e outros 32 foram descartados pela SES.

Entre os principais sintomas apresentados pelos pacientes 91,4% tiveram feridas na pele, 60,3% febre súbita, 55,2% aumento dos linfonodos do pescoço (adenomegalia), 44,8% dor de cabeça (cefaleia), e 37,9% relataram lesão genital.

Transmissão

A varíola dos macacos é transmitida pelo contato com a pessoa infectada, o vírus pode entrar no corpo pelo sistema respiratório, olhos, nariz, boca ou por lesões na pele. Apesar disso, a doença não se espalha facilmente.

Sintomas

Os sintomas se manifestam entre 5 e 21 dias e incluem febre alta e de início súbito, dor de cabeça e garganta, erupções cutâneas que começam no rosto e se espalham pelo corpo podendo deixar cicatrizes visíveis na pele dos pacientes e inchaço dos gânglios nas regiões cervical, axilar e pélvica.

A coceira persistente e dolorida é outro sintoma e passa por diferentes estágios, podendo parecer catapora ou sífilis, até formar uma crosta.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) esclarece que assim que os sintomas são identificados, o paciente suspeito entra em isolamento total, podendo ser domiciliar, e só recebe alta após a cicatrização total de todas as feridas. O procedimento foi aplicado em todos os casos confirmados em Campo Grande.

Prevenção

Para prevenir o contágio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda o uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos, e evitar o compartilhamento de itens pessoais, como lençóis, talheres, toalhas e roupas, medidas que também auxiliam na proteção contra a Covid-19.

Apesar de não ser considerada uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível), a OMS (Organização Mundial da Saúde) fez um alerta para que homens que se relacionam sexualmente com outros homens reduzam o número de parceiros. A medida foi aconselhada após ser identificado que grande parte dos casos notificados de varíola dos macacos são de homens gays ou bissexuais.

Mudança de nome

Em parceria com especialistas, a OMS (Organização Mundial da Saúde) avalia mudar o nome da varíola dos macacos. A medida é analisada após mais de 30 cientistas se manifestarem sobre a necessidade urgente de adotar um nome que não seja discriminatório ou estigmatizante. Além disso, a associação da doença aos macacos colocam em risco a vida desses animais, que apesar do nome não são transmissores da varíola.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: