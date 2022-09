Clínica veterinária universitária é interditada por usar remédio vencidos em animais

A clínica médica veterinária da universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, foi interditada após fiscalização do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária do MS), na última terça-feira (6). O local prestava serviços a animais e oferecia aulas práticas sem possuir registro no Conselho. Além disso, não havia um médico-veterinário responsável técnico pelo estabelecimento.

A ação foi conjunta com o PROCON/MS e frente às normas consumeristas de proteção e defesa do consumidor, foram constatadas outras infrações graves como medicamentos vencidos expostos na farmácia e prateleiras da clínica-escola. Ao todo, foram encontrados mais de 130 frascos de medicamentos vencidos.

Thiago Fraga presidente do CRMV/MS, defende que cumprir a legislação além de obrigação é fundamental e faz parte do ensino-aprendizagem. “O descumprimento põe em risco a qualidade do ensino e corrompe o que deveria estar sendo ensinado dentro da própria sala de aula. Compromete o ensino, coloca em risco o bem-estar dos animais e pode causar sérios danos e prejuízos aos responsáveis dos animais ali atendidos”.

Todos os serviços prestados pela Clínica Médica Universitária foram suspensos até que sejam sanadas todas as irregularidades documentais junto ao CRMV/MS, além da apresentação formal de ampla defesa junto ao PROCON/MS. A clínica médica da instituição de ensino só poderá voltar a funcionar após autorização expressa dos referidos órgãos.

