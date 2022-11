Motorista de trator morre tentando desatolar veículo em zona rural da MS-010

Na tarde desta segunda-feira (31), um homem de 46 anos, ainda não identificado, morreu enquanto trabalhava dirigindo um trator na área de uma propriedade rural localizada no km 12, da rodovia MS-010, em Campo Grande.

Segundo o Delegado da Polícia Civil de Campo Grande Ricardo Meireles, uma testemunha revelou que estava com o homem no instante da tragédia. “O veículo parece que tinha atolado, eles foram tentar desatolar e acabou ocorrendo esse acidente.”

De acordo com Ricardo, a vítima era uma pessoa experiente em trabalhar com veículos de grande porte. Porém, o mesmo acabou sendo pego desprevenido e morreu no local. O Corpo de Bombeiros compareceu no endereço para tentar salvar o trabalhador, mas apenas constatou a morte.

“Agora a Polícia vai restaurar o inquérito policial. Vamos investigar, mas a princípio foi uma fatalidade, um descuido do motorista no momento que estava mexendo aqui no trator. As evidências aqui, os levantamentos preliminares, até pelos sinais e os vestígios deixados, tudo isso indica que se trata mesmo de um acidente”, explica.

Por fim, o delegado deu pouco detalhes da forma que a vítima morreu. Questionado se ele foi esmagado pelo trator, Ricardo afirmou que apenas exames provarão a proporção que o acidente aconteceu. O caso deve ser registrado como morte a esclarecer. Acesse também: VÍDEO: advogado é preso em MS ao atirar contra manifestantes em bloqueio

Com informações do Marcos Maluf