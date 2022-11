VÍDEO: advogado é preso em MS ao atirar contra manifestantes em bloqueio

Identificado como Bhenhur Rodrigo Bresciani, o advogado foi preso no início desta tarde (31), após tentar furar bloqueio na BR-060, próximo ao posto de combustíveis Martinelli, na cidade de Sidrolândia, a 72 quilômetros de Campo Grande. O homem disparou contra os manifestantes que conversavam com agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Leitores do Portal O Estado Online encaminharam vídeo do momento em que manisfestantes gritam pela polícia pedindo para efetuar a prisão do advogado. Uma mulher com celular filmando e faz parte do grupo diz.

“Que palhaçada.O cara vai embora impune. Cadê a polícia? Não interessa o que ele é. Ele pode fazer isso então? Todo mundo vem armado nessa ***, então? Aqui é empresário! Pode falar, vocês vão ficar famosos”, diz uma manifestante que filma a situação.

Uma mulher que aparentemente estava com o advogado que foi preso, passa perto da mulher que filma e diz “Estamos numa democracia e temos compromisso “, disse a mulher.

Na sequência o vídeo mostra uma discussão em que os agentes da PRF estão conversando com o advogado e dão voz de prisão. Os manifestantes comemoram e gritam “Prende, prende, prende os dois. É para prender os dois”, diz a manifestante.

Uma mulher que também estava no carro, aparece em seguida discutindo com os manifestantes e grita “aqui é democracia, a gente quer passar e vocês não deixam. A gente tem compromisso”. A gravação termina com o grupo aplaudindo e dizendo “prender, prender, prender. É para prender os dois”.

Entramos em contato com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul), mas até o fechamento deste texto não fomos atendidos.

Em nota, a PRF informou ao Portal O Estado Online que, no momento da situação, os agentes tentavam convencer os manifestantes de deixar o trânsito fluir no sistema pare e siga com os carro de passeio.

Confira a nota na íntegra

Os policiais rodoviários federais negociavam com os manifestantes para que houvesse um pare e siga com os veículos de passeio que estavam parados na interdição local. Quando iniciada a retirada dos pneus, um homem, que dirigia um Hyundai/HB20, ultrapassou as barreiras e atingiu alguns manifestantes que ainda estavam na pista.

Alguns destes manifestantes, que estavam mais próximos do veículo, se exaltaram e começaram a desferir chutes e lançar objetos no automóvel. O condutor sacou uma arma de fogo e realizou 3 tiros para cima. O motorista foi preso por disparo de arma de fogo em via pública.

Confira o vídeo gravado por manifestantes.