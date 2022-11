Motoristas formam filas que dão volta na quadra nos postos de Dourados

O reflexo das interdições e protestos promovidos em rodovias no Brasil inteiro gerou preocupação aos douradenses que, na tarde desta segunda-feira (31), formaram filas para abastecerem seus veículos no município distante a 228 quilômetros da Capital.

Segundo moradores que entraram em contato com a redação, a principal interdição acontece na entrada de Dourados, no Trevo da Bandeira. Porém, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), veículos de passeio, ônibus, carga viva e perecível estão passando normalmente.

O bloqueio da pista começou, por volta das 10h, e até a conclusão desta matéria, a situação continua a mesma. Acesse também: Rodovias do MS são fechadas em protesto ao resultado das Eleições