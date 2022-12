Motociclista sem habilitação atropela mulher na faixa de pedestre

ma pedestre, de 59 anos, foi atropelada na faixa de pedestre por um motociclista, de 19 anos, na manhã desta quarta-feira (14). Devido ao impacto, a mulher sofreu uma fratura exposta na perna. O acidente ocorreu na Avenida Nasri Siufi, esquina com a Rua Pará, no Jardim Tijuca.

Antes do incidente, o motociclista, morador do bairro Coophatrabalho, se deslocava para o trabalho, que fica no Jardim Tijuca. Por volta das 8h30, o motociclista trafegava pelo cruzamento citado.

Foi quando, com sinal verde, ele avançou pela avenida e atropelou a mulher que ainda atravessava a faixa de pedestre – prática que é tipificada como crime de trânsito, pelo artigo 70, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O Corpo de Bombeiro foi acionado e as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande. A pedestre ferida passará por uma cirurgia, que tentará reconstruir a perna fraturada. Já o motociclista sofreu apenas uma luxação no braço e no ombro.

Familiares do jovem também compareceram ao local do acidente, mas não deram nenhum depoimento à imprensa.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a cena do incidente foi modificada. As informações são de que colegas do jovem retiraram a motocicleta do local. Também foi informado que o motociclista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) compareceu ao local e realizou os procedimentos legais.



Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

