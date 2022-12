Médico morre e três ficam feridos em colisão entre ambulância e caminhão na BR-060

O médico plantonista, Rodrigo Lima Vilhanueva, 35 anos, morreu em um grave acidente na manhã de ontem (10) na rodovia BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande. A colisão envolvendo uma ambulância e um caminhão deixou outras três pessoas feridas.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 00h o departamento de polícia de Sidrolândia foi acionado pelo Corpo de Bombeiros Militar para atender um acidente de trânsito com vítima fatal, no km 394 da BR-060.

Ao chegar no local os policiais identificaram que se tratava de Ambulância da Prefeitura de Jardim e um caminhão Mercedes Benz, com placas de Campo Grande, que transportava produtos inflamáveis (GLP).

Informações preliminares indicam que o caminhão teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o veículo onde estava a vítima, o médico Rodrigo Lima Vilhanueva. Na ambulância haviam outros três ocupantes; o motorista Glaucinei Vasques da Rosa, uma paciente e uma técnica de enfermagem que sofreu uma lesão no braço, todos foram encaminhados ao hospital. O motorista do caminhão também foi encaminhado ao hospital com trauma no pé.

De acordo com o motorista Glaucinei Vasques, a equipe saiu da cidade de Jardim com a paciente de 12 anos devido a uma apendicite, o paciente foi deixado no Hospital Regional de Campo Grande e na volta a equipe passou na Santa Casa para pegar uma paciente ortopédica que havia recebido alta.

“Não deu tempo pra nada. Ele avançou sobre minha pista. Tentei tirar o que pude, mas não consegui evitar a colisão frontal. Perdemos o doutor”, disse em entrevista ao site Região News.

O acidente foi registrado na Delegacia de Sidrolândia. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil, Perícia, e SIG (Seção de Investigações Gerais) estiveram no local.

