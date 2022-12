Abrasel será responsável pela praça de alimentação da Cidade do Natal

Na última quinta-feira (08), a Prefeitura Municipal de Campo Grande firmou acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), determinando que a associação será responsável pela praça de alimentação da Cidade do Natal, que será inaugurada na quinta-feira (15).

A tradicional atração turística localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena esteve fechada nos últimos dois anos em decorrência da pandemia, mas sempre atraiu milhares de visitantes entre famílias, amigos e turistas. O local ficará aberto até o dia 15 de janeiro, das 16h às 23h, com exceção do dia 24 de dezembro, que abrirá às 16h e fechará às 20h.

A magia do natal não para por aí na Capital, isso porque as festividades natalinas começaram na segunda-feira (12), na Rua 14 de Julho com o tema “É Natal em toda a Campo Grande”. Na ocasião, que contou com show da dupla de palhaços Patati Patatá, com a turnê “Sorrir & Brincar” e ainda a Parada Natalina, estavam reunidas mais de 8 mil pessoas.

Conforme a prefeita Adriane Lopes (Patriota), tudo foi pensado e desenvolvido com muito carinho para todas as famílias e moradores de Campo Grande. “Todos estão convidados para aproveitar as festividades natalinas de Campo Grande. Aproveitem”, disse Adriane declarando aberta as festividades de Natal.

Homex

Na quarta-feira (14) começa o Natal nos Bairros. A primeira edição será realizada no Residencial Homex, no Jardim Centro-Oeste, a partir das 18h. O endereço é na Rua José Pedrossian, esquina com a Rua Palestra Itália.

As festas contarão com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis trazidos pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), realização de pinturas faciais nas crianças, contação de histórias com Emília Musical e a presença do bom velhinho, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Papai Noel nos bairros

16/12 – PORTAL CAIOBÁ

Local: Rua Francisco Antônio de Souza, esquina com a Rua Cachoeira do Campo, às 18h.

17/12 – MORENINHA II

Local: Rua Barreiras, em frente ao terminal de ônibus, às 18h.

19/12 – JARDIM NOROESTE

Local: Praça da Juventude, localizada na Rua Indianápolis, esquina com a Rua Nazaré, às 18h.

20/12 – SANTA LUZIA

Local: Poliesportivo da Vila Nasser, localizado na Rua São Manoel, n.º 8, às 18h.

21/12 – AERO RANCHO

Local: Associação de Moradores do Hortência, Rua Gerbera, às 18h.

23/12 – BAIRRO TARSILA DO AMARAL

Local: Centro Poliesportivo, localizado na Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova, às 18h.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

