Comissão do Esporte debate necessidade de idade mínima para Bolsa Atleta

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (14) sobre o Projeto de Lei 2685/21, que elimina a idade mínima de 14 anos para a concessão do Bolsa Atleta e permite o recebimento da Bolsa Atleta Estudantil cumulativamente com outras bolsas de estudo, pesquisa, iniciação científica e extensão.

O pedido para a realização do debate é da deputada Flávia Morais (PDT-GO), relatora da proposta na comissão.

Instituído pela Lei 10.891/04, o programa Bolsa Atleta beneficia atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade.

“O programa garante condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paraolímpicas”, afirmou a deputada.

Foram convidados para o debate, entre outros:

a procuradora do Trabalho e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho Atletas Adolescentes, Danielle Cramer;

o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Renato Cordani;

o educador físico e especialista em fisioterapia esportiva Rafael Marques Ferrer.

Com informações da agência câmara de notícias.

