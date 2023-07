Motociclista morre após colisão com vaca na MS-295; passageira fica ferida

O motociclista Gabriel de Jesus Santana, de 23 anos, morreu ontem (4), após colidir em uma vaca, na MS-295, em Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande. A passageira teve ferimentos pelo corpo e foi socorrida até um hospital para atendimento médico.

Conforme informações do registro policial, Gabriel conduzia uma moto Honda Titan, acompanhado com uma mulher como passageira. Eles haviam acabado de sair do trabalho e seguiram para casa, quando próximo à região Floresta Branca, Gabriel foi surpreendido pelo animal na pista. Com o impacto da colisão, os ocupantes desmaiaram no momento da queda. Em determinado momento, a passageira recobrou a consciência acionou a Polícia Militar.

A vaca não foi encontrada no local, apenas pelos do animal na motocicleta, que ficou completamente destruída. As vítimas foram encaminhadas ao hospital, mas Gabriel não resistiu, morrendo a caminho da unidade de saúde.

