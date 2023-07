Servidor da Câmara Municipal é preso em operação contra pedófilia

Um servidor comissionado da Câmara Municipal de Campo Grande, de 51 anos, foi preso na manhã de hoje (5), durante a 10º fase da Operação Sentinela, feita pela DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), contra pornografia infantil.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, que culminaram a identificação de dois homens e um adolescente que compartilhavam e armazenavam imagens de pornografia infanto-juvenil. O primeiro alvo de 51 anos, ocupante de cargo comissionado na Câmara Municipal de Campo Grande, foi preso em flagrante por armazenar mais de 50 arquivos de imagens de pornografia infantil.

O servidor que é reincidente, já foi preso em flagrante há 45 dias, pela Polícia FEderal, em viurtude do mesmo crime. Ele responderá pelo crime do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

O outro alvo, um auxiliar de logística de 28 anos, morador do Jardim Nhanha, também foi preso por armazenar e também compartilhar registros de pornografia ou sexo explícito envolvendo crianças de 03 a 10 anos de idade. Em sua posse, foram encontrados mais de 30 vídeos de crianças abusadas sexualmente, além de outros arquivos de mídia e histórico de buscas com imagens do gênero. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à DEPCA e autuado nos artigos 241-A e 241-B do ECA.

O último alvo foi o adolescente de 16 anos, também foi apreendido por armazenar mais de 85 arquivos de mídia contendo fotos e vídeos de crianças sofrendo abusos sexuais, praticando assim o ato infracional do artigo 241-B do ECA. Após todas as formalidades realizadas na DEPCA, o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializado de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), para a realização de sua oitiva.

Ao todo na operação, foram apreendidos três aparelhos celulares e dois notebooks, que serão periciados, para a materialidade dos delitos.

A Polícia Civil, por intermédio da DEPCA, trabalha incansavelmente no combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, inclusive, em meio cibernético, no âmbito de Mato Grosso do Sul. Para isso, a Unidade conta com profissionais comprometidos e vocacionados, que coloca a instituição como referência nacional entre as Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente no Brasil.

