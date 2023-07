Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Prepara o espírito, respira e não pira, minha consagrada! Bagacinhas podem rolar e as estrelas ligam o alerta de treta, revelando que não dá para esperar molezinha nesta quarta. Convém dobrar a cautela e fechar a carteira porque há risco de gastar na louca e depois amargar arrependimentos. O clima também fica nervosinho nos seus contatos e perrengues podem marcar presença, ainda mais nas amizades. Para se entrosar numa boa com as pessoas queridas, vale pegar mais leve, controlar seu lado rebelde e diminuir a teimosia. O romance e a paquera vão contar com mais estímulos depois do almoço, mas tensões voltam à tona à noite e será preciso muito jogo de cintura pra não zicar com o crush ou o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sonhando com um dia trabalhado no sossego, tourinha? Então comece a manhã maneirando nos excessos, pois há tendência de passar dos limites e você pode prejudicar seu bemestar. A recomendação é se cuidar melhor, diminuir a gula e pegar mais leve, mesmo porque se tiver algum piriri pode acabar afetando seu desempenho profissional. A carreira vai exigir mais atenção hoje e tudo indica que será necessário dobrar a diplomacia no ambiente de trabalho. Desafetos, adversários e concorrentes podem colocar as manguinhas de fora e a sua reputação estará em jogo. À tarde, o astral fica mais ameno, só que imprevistos e desencontros podem acontecer à noite e atrapalhar os planos com o crush ou o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Para ter um dia mais equilibrado e produtivo, a dica é ir suave na nave e não alimentar caraminholas, bebê! Hoje as tensões e os compromissos podem se avolumar e pressionar seu astral, deixando você de cabeça quente. A ordem é respirar fundo, agir com discrição e fazer tudo com calma para não perder a boa e o foco. Pela manhã, há tendência de se estressar e se estranhar com uns e outros, mas o risco de treta diminui ao longo do dia e você terá mais habilidade para conciliar divergências e interesses na parte da tarde. O clima também fica tenso na paixão e será preciso um bom jogo de cintura para contornar briguinhas com o love. Fortaleça os laços de confiança e dê um chega pra lá nas cismas.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Grandes planos e expectativas podem surgir, mas a Lua treta com Júpiter e revela que convém baixar um pouco a bola. Procure ajustar seus planos à realidade e foque no que precisa ser feito porque há risco de se dispersar e se enrolar na parte da manhã. Preocupações materiais e quiprocó com gente ligada ao seu círculo de amizades podem desviar suas atenções e gerar estresse, portanto, concentrese nas suas tarefas e fique longe de tretinhas, inclusive nas redes sociais. Por outro lado, o serviço deve render depois do almoço e você pode se dar bem ao negociar preços, prazos, juros ou dívidas. No amor, sua sensualidade anda poderosa, mas não descarte bagacinhas. Lance com crush amigo pode desandar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O clima tá tenso e o dia já começa meio zicado, mas tudo vai depender das suas escolhas e atitudes, leãozinho! O seu jeito pode ficar impaciente e arredio logo cedo e há tendência de se rebelar, ainda mais no serviço. Não vai ser fácil lidar com regras e ordens, só que convém pesar as consequências dos seus atos e evitar confrontos ou pode dar ruim com a chefia. Ainda bem que você terá mais desenvoltura para administrar seus interesses ao longo do dia. Tarde proveitosa para tratar de assuntos que envolvam contratos e acordos. O astral do amor vai balançar como pêndulo: pode ser palco de atritos pela manhã, depois melhora e volta a ficar à mercê de tretas à noite. Busque o caminho da conciliação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje a recomendação é se espelhar na disciplina do seu signo e cuidar com carinho da saúde, bebê! Malentendidos também estão previstos e você terá que se empenhar um pouco mais para se entrosar melhor com quem trabalha e convive. A ordem é controlar as exigências e dosar as críticas, mesmo se forem construtivas. Se tem viagem marcada, confira todos os detalhes e providências porque contratempos e imprevistos podem rolar . Depois do almoço, sua energia aumenta e você terá mais disposição em suas atividades. Tá no vale dos solteiros? Alguém que encontra sempre pode despertar seu interesse, mas já adianto que os contatinhos terão altos e baixos. Na relação a dois, é o momento de aparar arestas.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Libriamores prezam a harmonia e o equilíbrio como o ar que respiram, mas hoje terão que se empenhar muito mais para garantir paz e entendimento. Os astros estão estressadinhos, indicam riscos financeiros, recomendam cautela dobrada com os gastos e alertam que conflitos podem eclodir, sobretudo nos assuntos do coração. A seducência vai contar pontos na paquera, mas envolvimento que se sustenta na atração física pode estar com os dias contatos e conversas difíceis tendem a rolar. Para quem tem um momozin, também convém ficar de antena ligada e melhorar a sintonia no romance. Crises podem se instalar nas relações amorosas que já andam mal das pernas e renúncias e ajustes talvez sejam necessários.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A dica esperta para ter um dia mais maneiro é não esquentar tanto a cabeça e reforçar a diplomacia, viu escorpiãozinho? Larga mão de teimosia e bora mostrar mais jogo de cintura, sobretudo com parentes e pessoas próximas. Se insistir em bater na mesma tecla, pode irritar os outros e dar pano pra perrengues, então, fique na sua e recolha o ferrãozinho. Também convém dobrar a atenção ao lidar com assuntos que envolvam imóveis, bens, contratos e negociações. No serviço, vai render mais na parte da tarde e terá resultados mais satisfatórios se não ficar na dependência da cooperação alheia. Com o mozão, é melhor evitar confrontos e adiar assuntos delicados para outro momento – hoje o bicho pode pegar!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Eita, minha consagrada, o cenário astral de hoje não tá moleza e vibes treteiras vão testar os limites da sua tolerância. Tensões podem aflorar logo cedo e deixar seu jeito ainda mais sincerão do que já é, sinal de que pode se meter em tretas e desentendimentos nos contatos pessoais e no trabalho. Segure a onda, não se estresse e conte até mil pra não falar umas verdades, senão só vai sabotar suas relações, seu bom humor e bemestar. À tarde, o clima dá uma melhorada e as coisas devem caminhar sem maiores empecilhos, mas volte a ligar o radarzinho à noite, quando instabilidades estão previstas e podem atingir a sua vida amorosa. Procure ter mais tato e escolha as palavras com o crush ou o xodó.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A semana tá na metade e vontade de ganhar dinheiro segue on, mas hoje convém explorar a prudência que herdou do seu signo e fiscalizar os gastos com todo rigor. É que as estrelas estão em pé de guerra e acendem o farol vermelho para as finanças, portanto, quem não tiver controle e cautela pode acabar no prejuízo. Probleminhas pessoais podem atrapalhar o desempenho profissional pela manhã, já no período da tarde os interesses de trabalho vão ficar mais favorecidos. Os assuntos do coração também podem enfrentar bagacinhas nesta quarta-feira e será preciso conter o sentimento de posse: menos, bebê! Crises de ciúme podem fazer estragos e provocar torta de climão, seja com o crush, seja com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu temperamento fica mais imprevisível e vai variar com o humor da Lua, que continua no seu signo e hoje briga com os astros. Tretas podem surgir logo nas primeiras horas da manhã e a recomendação é andar de braços dados com a paciência para não se desentender com ninguém, sobretudo parentes e pessoas próximas. Muita calma nessa hora para não perder a boa nem fazer ou aceitar provocações com quem convive e trabalha. Ainda bem que o clima dá uma arribada na parte da tarde e as coisas tendem a fluir sem maiores problemas. Mas volte a abrir o olhão à noite, quando tensões vão rondar seus relacionamentos e há risco de atrito na vida familiar e amorosa. Esqueça antigas rixas e toque o barco, bebê!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Olha peixinha, se depender das estrelas essa quartafeira não será das mais fáceis e convém já tirar o pé da cama com o firme propósito de não se estressar. Imprevistos, desafios e aborrecimentos podem marcar presença nas primeiras horas da manhã, exigindo de você mais discrição, resiliência e esperteza. Faça a sua parte no trabalho e cuide do que mais importa em vez de ir atrás de conversa e comentar assuntos íntimos com os outros. Aos poucos, o astral dá uma melhorada e sua tarde deve ser mais sussa. Os contatos pessoais e afetivos também melhoram depois do almoço, mas voltam a ficar instáveis no período noturno. Valorize sua paz, fale com calma e mostre seu jeitinho compreensivo com o love.