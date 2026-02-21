Motorista abandona Hilux roubada com 2,3 toneladas de maconha após perseguição em Dourados

Uma perseguição policial na manhã deste sábado (21) terminou com a apreensão de 2.398 quilos de maconha no anel viário de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A droga era transportada em uma caminhonete Toyota Hilux com registro de roubo.

De acordo com informações apuradas, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizavam ronda nas proximidades do Posto Litro, por volta das 7h, horário de pico na região, quando perceberam a caminhonete trafegando em alta velocidade. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e iniciou a fuga.

Durante a perseguição, o motorista entrou na Aldeia Bororó e quase atropelou moradores que circulavam pelo local naquele momento. Diante do risco, os policiais efetuaram dois disparos contra os pneus traseiros do veículo, que estouraram. Mesmo assim, o condutor seguiu em fuga por cerca de sete quilômetros dentro da própria aldeia.

A perseguição terminou quando o motorista abandonou a caminhonete nas proximidades de uma área de mata e fugiu a pé. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

No interior do veículo, os policiais encontraram os 2.398 quilos de maconha. A caminhonete é produto de roubo e será submetida a exame pericial para identificação da origem, já que o chassi apresenta sinais de adulteração. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para investigação.

