Operação Carnaval Seguro fiscaliza mais de 230 veículos e reforça segurança no transporte intermunicipal em MS

A AGEMS (Agência Estadual de Regulação) concluiu a Operação Carnaval Seguro após abordar 232 veículos do transporte intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. Iniciada em 13 de fevereiro, a ação teve caráter preventivo, com foco em inteligência de dados e atuação em pontos estratégicos do Estado durante o período carnavalesco.

Ao longo da operação, foi registrada uma apreensão e lavrados três autos de infração, resultado que, segundo a Agência, indica um alto nível de conformidade do setor. Para o presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a iniciativa reafirma o papel institucional da Agência na proteção dos usuários.

“A Operação Carnaval Seguro reforça o compromisso da AGEMS com a proteção da vida e a qualidade dos serviços de transporte. Atuamos de forma estratégica, com planejamento e integração institucional, para garantir que a população pudesse se deslocar com segurança durante o período festivo. O resultado demonstra a efetividade de uma atuação preventiva e orientativa”, afirmou.

Fiscalização integrada e uso de tecnologia

A operação foi fortalecida por investimentos recentes em tecnologia e equipamentos estratégicos, que ampliaram a capacidade de monitoramento, inteligência e fiscalização da Agência, permitindo respostas mais rápidas e maior eficiência nas ações em campo.

Além disso, a fiscalização contou com parcerias com órgãos de segurança, com apoio da Assessoria Militar da AGEMS. De acordo com o chefe da unidade, Waldir Acosta, a integração institucional é decisiva para ampliar a efetividade das operações.

“Quando as ações são planejadas de forma integrada e com compartilhamento de informações, conseguimos otimizar recursos e ampliar a capacidade de prevenção, garantindo mais segurança para os usuários do transporte”, destacou.

A AGEMS avalia que a Operação Carnaval Seguro cumpriu seu objetivo de reduzir riscos, orientar operadores e assegurar viagens mais seguras à população sul-mato-grossense durante o feriado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram