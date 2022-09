Homem mata ex-mulher, esfaqueia filhos, tenta fugir mas morre após acidente

Silço Donizeti Mendes Barboza, 55, matou a ex-mulher de 56 anos, identificada como Geni da Costa Reis, e esfaqueou os dois filhos dela na noite desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Após o crime, o homem fugiu e jogou o carro contra uma carreta na BR-163.

Geni foi morta com cerca de sete facadas, seus dois filhos, um homem, 25, e uma mulher, 29, grávida de oito meses, foram esfaqueados ao tentar defender a mãe e encaminhados em estado grave à Santa Casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local Geni já estava em óbito devido a um golpe que sofreu no pescoço.

Silço e Geni estavam separados a três meses e não possuíam filhos juntos. Antes do feminicídio, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência solicitando medida protetiva após o ex-companheiro a ameaçar de morte.

Logo após o crime, Silço Donizeti fugiu de carro em direção ao distrito de Anhanduí, durante o trajeto o feminicida tentou se matar colidindo contra uma carreta que pegou fogo. Ele chegou a ser resgatado em estado grave mas morreu no início da tarde de hoje (24).

Serviço:

Feminicídio é o assassinato de uma mulher por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolver (I) violência doméstica e familiar ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídio por violência doméstica e familiar (também chamado de “feminicídio íntimo”) é quando o crime decorre da violência doméstica, na maioria das vezes praticada em âmbito familiar, por alguém conhecido, com quem a vítima possui ou possuía uma relação afetiva, em razão da perda do controle sobre a mulher, da propriedade que o agressor julgava ter sobre a mulher; o feminicídio por menosprezo ou discriminação é aquele que resulta da misoginia – que é o ódio ou aversão a mulheres, aversão a tudo que é feminino e, muitas das vezes, é precedido por violência sexual, mutilação e desfiguração da mulher.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

