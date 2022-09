Homem é executado a tiros enquanto chegava em residência na fronteira

Miguel Pizzani de 51 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem (20), no bairro Bernardino Caballero, na cidade de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Nacional, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas na Bolívia e Uruguai e possuía pendências no Paraguai.

Conforme divulgado pelo site Porã News, Miguel estava a 20 metros de sua residência, quando foi abordado com um motociclista, que se aproximou da vítima e efetuou os disparos. Informações de moradores, o pistoleiro estava sem capacete e pilotava uma Honda Biz. Após realizar os tiros, que atingiram a cabeça, tórax e barriga de Miguel, o pistoleiro fugiu do local.

O crime aconteceu na rua República de Cuba, próximo a uma faculdade de agronomia, entre as ruas Lamas Valentinas e Rúbio Ñu.

Agentes da Polícia Nacional estiveram no local e encontraram mais de 15 capsulas de pistola.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Pedro Juan Caballero.