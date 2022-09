Preço do litro do leite começa a ter queda nos supermercados

Produto variou 25,59% nesta semana

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado MS

Uma das principais fontes de cálcio e proteínas, o leite, apareceu em queda nessa sexta-feira (23) nos supermercados de Campo Grande. O litro do produto da marca Italac, que custava R$ 6,99 na primeira semana de setembro, agora pode ser encontrado a R$ 5,49 no Pão de Açúcar, por exemplo, variando 21,46%. É o que mostra a pesquisa semanal do jornal O Estado, realizada comparando preços de 28 itens, em seis estabelecimentos.

Nesta semana, o leite foi encontrado entre R$ 4,79 e R$ 5,99 (25,59%). O valo médio é de R$ 5,45.

Ingredientes que não costumam faltar na mesa do campo-grandense, o arroz e o feijão tiveram variação de 11,79%. O arroz Tio Lautério, de 5 kg, é encontrado entre R$ 16,79 e R$ 18,95. Porém, no supermercado Nunes, o arroz Coradine sai por R$16,99 e no Pão de Açúcar, o Dallas está R$ 21,99. A média que o consumidor desembolsará é de R$ 17,87.

O feijão carioca, de 1 kg, Bem-te-vi, obteve variação de 11,44% entre os estabelecimentos pesquisados. O menor valor foi de R$ 6,99 e o mais elevado, de R$ 7,79. No Pão de Açúcar, o feijão da “Mamãe” sai por R$ 7,99 e no Atacadão o feijão “Femila” está R$ 7,95. O preço médio pago no quilo será de R$ 7,25.

O óleo de soja Concórdia, de 900 ml, tem o menor custo encontrado, por R$ 6,79, no Assaí, já o maior é de R$ 7,99 no Pires. No Pão de Açúcar, o óleo Qualitá custa R$ 7,29. O preço médio é de R$ 5,99, com um percentual de diferença de preço entre os locais visitados de 16,66%.

Já o cafezinho anda salgando no bolso do campo-grandense, que paga em média R$ 18,54, em meio quilo de café. A marca Três Corações de 500 g chega a custar R$ 20,59 no supermercado Pires e R$ 17,58 no Assaí. A variação de valores do produto é de 16,06%.

A dúzia de ovos médios variou 25,66% entre os seis comércios pesquisados, onde o custo médio do produto é de R$ 8,69. No Atacadão, a caixa com 12 fica R$ 7,95, ao passo que no Pão de Açúcar, R$ 9,99. O pão de fôrma da marca Saborzitos pode ser adquirido entre R$ 6,99 e R$ 10,99 (57,22%). Na compra, o consumidor pagará em média R$ 8,65.

A carne vermelha permanece com valor elevado nos supermercados da Capital. O quilo do coxão mole, vendido a vácuo, obteve custo médio de R$ 37,08. O consumidor encontra o corte entre R$ 29,90 e R$ 44,98 (50,43%).

O frango inteiro congelado tem o quilo vendido por R$ 10,49 no Fort e R$ 14,59 no Pires. A diferença é de 39,08% e a média de valores ficou em R$ 11,86.

Hortifrútis

O quilo da batata-inglesa obteve diferença significativa no comparativo entre os estabelecimentos, de 72,95%. O custo médio identificado é de R$ 4,58. O menor preço foi encontrado por R$ 3,29 no Fort e o maior custo por R$ 6,29, no Pão de Açúcar. O tomate também apresentou variação elevada entre os locais, registrando 108,79%. O quilo pode ser adquirido entre R$ 2,39 e R$ 4,99, com média de preço a R$ 3,58.

O quilo da banana-nanica está com média de R$ 8,40. O menor preço é de R$ 6,49 no Fort e o mais elevado pode ser encontrado no Pires por R$ 10,59. A diferença de valores entre os locais é de 63,17%.

Higiene pessoal

Batendo o recorde de variação entre todos os produtos pesquisados, o sabonete Lux de 90 g obteve uma diferença de 140,70 %, entre um comércio e outro. Para comprar o item, o cliente gastará em média R$ 3,01. O menor preço é de R$ 1,99 e o maior, de R$ 4,79.

O papel higiênico Neve de folha dupla, contendo 12 rolos, gera uma despesa entre R$ 18,90 e R$ 26,89 no bolso de quem compra a mercadoria, diferença de 43,80%. O valor médio calculado ficou em R$ 21,89.

O creme dental Colgate sai por R$ 3,77 no Fort Atacadista e R$ 4,99 no supermercado Pires, obtendo variação de 32,36%. Para comprar o artigo de higiene será gasto um valor médio de R$ 4,22. O sabão em pó Omo de 1,6 kg segue se mantendo na precificação anterior, em que a caixa custa entre R$ 21,30 e R$ 22,90. O preço médio é de R$ 21,71 e seu percentual de variação alcançou 7,51%. Em contrapartida, o Tixan pode ser comprado por R$ 19,98 no supermercado Nunes e por R$ 20,79 no Pão de Açúcar.

