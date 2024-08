Imasul recebe filhotes de gato palheiro, mais dois animais resgatados do fogo

O Hospital Veterinário Ayty, vinculado ao CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), do imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), acolheu na sexta-feira (23) dois pequenos felinos, filhotes de gato palheiro que foram resgatados dos incêndios devastadores que assolam a região pantaneira.

A história desses filhotes começou com o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), associado à Semadesc. Durante os combates contra o incêndio na região de Miranda, uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou esses dois pequenos felinos lutando pela sobrevivência em meio às chamas intensas.

Imediatamente a PMA (Polícia Militar Ambiental) se mobilizou para garantir a segurança dos filhotes, levando-os ao pelotão PMA, onde receberam o exame minucioso dos veterinários do Ibama. Após a liberação, os filhotes foram transportados para o CRAS.

No CRAS, os filhotes de gato palheiro encontraram um refúgio de esperança. Eles receberão cuidados intensivos, com uma dieta inicial baseada em leite e, conforme crescem, serão introduzidos a alimentos sólidos, como carne.

A gestora do hospital, explicou que um dos felinos é um animal raro. “Um dos gatos é melânico, que é uma condição genética que pode ocorrer esporadicamente em alguns animais, desenvolvendo um padrão de pelagem totalmente preto.”

O CRAS também iniciará um treinamento essencial de caça, preparando-os para um eventual retorno ao seu habitat natural.

Recentemente, o CRAS também acolheu dois lobinhos, com apenas duas a três semanas de vida, resgatados após um incêndio, em Dourados. A Guarda Municipal localizou os filhotes e os entregou à Polícia Militar Ambiental, que os levou ao Hospital Ayty. No centro, passaram por exames clínicos detalhados para assegurar seu bem-estar.

Além dos lobinhos e dos gatos palheiros, o CRAS está cuidando de um filhote de veado-catingueiro, resgatado durante um incêndio na Aldeia Alves de Barros. “As equipes do Hospital estão sempre prontas para fazerem o atendimento. Temos um hospital preparado e avançado que pode proporcionar acolhimento seguro para esses animais”, explicou André Borges.

Anualmente, o CRAS acolhe cerca de 2.500 animais, principalmente aves, mas também mamíferos e alguns répteis. O compromisso do CRAS com a recuperação e proteção da fauna silvestre é essencial, garantindo que cada vida, tratada com dedicação, possa retornar ao seu lar hábitat natural.

Com Agência de Notícias MS

