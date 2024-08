Campo Grande tem plantão especial de vacinação durante o fim de semana e feriado

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) está promovendo um plantão especial de vacinação neste fim de semana, abrangendo o feriado de aniversário de Campo Grande, com o objetivo de facilitar o acesso às vacinas para a população, oferecendo todos os imunizantes disponíveis, com exceção da BCG e da Dengue.

Neste sábado, 24 de agosto, a vacinação será realizada em dois pontos estratégicos da cidade. Em um shopping localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, que estará atendendo das 10h às 18h. O segundo ponto é a USF Tiradentes, situada na Avenida José Nogueira Vieira, sem número, onde a vacinação ocorrerá das 7h às 16h45.

No domingo, 25 de agosto, a vacinação continuará exclusivamente na USF Tiradentes, mantendo o mesmo horário de atendimento do sábado, das 7h às 16h45. Já na segunda-feira, 26 de agosto, quando é celebrado o aniversário de Campo Grande, a USF Tiradentes seguirá oferecendo o serviço no mesmo horário, das 7h às 16h45.

A Sesau destaca a importância de manter o calendário vacinal atualizado, não apenas para a proteção individual, mas também para a saúde pública geral. A vacinação é fundamental para prevenir a disseminação de diversas doenças, e este plantão especial oferece uma oportunidade para que aqueles que ainda não se vacinaram possam fazê-lo de forma mais conveniente, evitando aglomerações e aproveitando horários alternativos.

