Família que teve casa destruída pelo rompimento da barragem do Nasa Park pede ajuda

Ela, o filho e os netos conseguiram se salvar devido ao aviso urgente da Defesa Civil

A aposentada Luiza Ramos do Prado, de 60 anos, perdeu a residência, animais e os pertences pessoais no desastre da barragem do Nasa Park, que se rompeu entre Jaraguari e Campo Grande. Ela, o filho e os netos conseguiram se salvar devido ao aviso urgente da Defesa Civil.

Para ajudá-la a reconstruir a casa, um financiamento coletivo foi criado na plataforma Donativa, que arrecadará valores a partir de R$10,00 que possa ajudar não só na reconstrução, mas também na compra de móveis, roupas, alimentos e outros itens essenciais

A plataforma é segura e on-line, estruturada para apoiar diversas causas como tratamento de doenças raras, de câncer, de síndromes, além de incentivo ao esporte, cultura e de proteção ao meio ambiente.

Conheça a plataforma e ajude esta família https://donativa.org.br/vaquinha/vamos-reconstruir-o-lar-de-luzia-destruido-pelo-estouro-de-barragem-em-campo-grande/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram