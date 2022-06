Massa de ar seco deixa clima em estabilidade em Mato Grosso do Sul

Devido a atuação de uma massa de ar seco que atua sobre a região Central do Brasil, Mato Grosso do Sul terá tempo firme e ensolarado nesta sexta-feira. A previsão é da equipe do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Sem previsão de chuvas para os próximos o clima seco e a baixa umidade predominam em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já divulgou um alerta de baixa umidade relativa do ar para 30 cidades do Estado devido a massa de ar seco.

O alerta de nível amarelo indica perigo potencial e é valido das 13h às 17h desta quinta-feira, com umidade variando entre 20 a 30%. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Hoje (24) são esperadas temperaturas mínimas de 17°C nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul e máximas de até 32°C nas regiões Norte, Bolsão e Pantanal.

Também são esperadas umidade relativa do ar entre 20 e 40%, principalmente nas regiões Centro-Norte.

Em Campo Grande, tempo limpo com temperatura mínima de 18°C e a máxima pode chegar a 30°C.