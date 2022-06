Datafolha aponta que 53% dos brasileiros não confiam nas falas de Bolsonaro

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha na manhã de hoje (24), pelo site a Folha de São Paulo, aponta que 53% dos brasileiros dizem nunca confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo os dados, o percentual é numericamente menor do que o registrado na última pesquisa. Em maio, foram 56% os que falaram desconfiar das falas do presidente, mas está ainda abaixo do recorde de 60% registrado em dezembro do ano passado.

O levantamento aponta que 29% disseram confiar às vezes, contra 26% da pesquisa anterior.

No total foram 17% que afirmaram sempre confiar e 1% não opinou. Os porcentuais são iguais aos registrados em maio e março.

Segundo divulgado pelo jornal, a pesquisa do Datafolha foi feita de modo presencial com 2.556 pessoas com 16 ou mais nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.