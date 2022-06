Liderada pela oposição, nova CPI busca investigar gestão de Milton Ribeiro no MEC

Encabeçada pelo líder da oposição no Senado Federal, o signatário Randolfe Rodrigues (Rede), o requerimento de instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) proposta para investigar, possíveis fraudes, durante a gestão do ex-ministro Milton ribeiro, já tem assinaturas o suficiente para instalação.

O ex-ministro foi alvo de operação da Polícia Federal desencadeada na quarta-feira(22), acusado de tráfico de influências, advocacia administrativa, prevaricação e corrupção passiva. Milton Ribeiro está preso na carceragem da PF em São Paulo.

Apesar de ter sido preso preventivamente pela Polícia Federal o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, na manhã de quarta-feira (22/6), em operação que investiga esquema de corrupção envolvendo pastores evangélicos durante a gestão dele à frente do MEC. Na quinta-feira (23/6), Ribeiro conseguiu um habeas corpus para ser solto.

O senador Randolfe, tentava desde o mês de março, as 27 assinaturas necessárias, para que o senador e presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD), aprecie o pedido e e decida sobre a instalação ou não da CPI.

Conforme o site Metrópoles, o presidente do senado, Rodrigo Pacheco, defendeu na última quarta-feira(22), que prosseguirá com a instalação, caso o requerimento esteja tudo nos conformes. Porém segundo o Metrópoles, Ele demonstrou ser contra a investigação, alegando poder ser conduzida com fins eleitoreiros.

O temor de Pacheco é o mesmo de outros signatários da CPI do MEC, que desistiram posteriormente e solicitaram a retirada de assinaturas. Eles avaliam que a comissão parlamentar viraria um “palanque” para as eleições.

Confira a lista dos signatários:

Randolfe Rodrigues (Rede-AP);

Paulo Paim (PT-RS);

Humberto Costa (PT-PE);

Fabiano Contarato (PT-ES);

Jorge Kajuru (Podemos-GO);

Zenaide Maia (PROS-RN);

Paulo Rocha (PT-PA);

Omar Aziz (PSD-AM);

Rogério Carvalho (PT-SE);

Reguffe (União-DF);

Leila Barros (PDT-DF);

Jean Paul Prates (PT-RN);

Jaques Wagner (PT-BA);

Eliziane Gama (Cidadania-MA);

Mara Gabrilli (PSDB-SP);

Nilda Gondim (MDB-PB);

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);

José Serra (PSDB-SP);

Eduardo Braga (MDB-AM);

Tasso Jereissati (PSDB-CE);

Cid Gomes (PDT-CE);

Alessandro Vieira (PSDB-SE);

Dario Berger (PSB-SC);

Simone Tebet (MDB-MS);

Soraya Thronicke (União-MS);

Rafael Tenório (MDB-AL);

Giordano (MDB-SP).