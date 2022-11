Manhã de Finados inicia com frio e sensação térmica de 6°

Nesta quarta-feira (2), a manhã de Finados iniciou com ventos e frio em Campo Grande de 9,5ºC com sensação térmica de 6ºC, por volta das 5h desta quarta-feira. A frente fria que avança sobre o Brasil neste início de novembro ocorre devido a uma intensa massa de frio de origem polar.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul), espera-se temperatura mínima entre 11/13°C e máxima de até 22°C na região de Campo Grande. Já nas regiões sul e leste do estado, são esperadas temperaturas mínimas entre 8/11°C e máximas de até 21°C.

A previsão ainda aponta que a região norte terá mínimas entre 12/15°C e máximas de até 26°C. Na capital, espera-se temperatura mínima entre 11/13°C e máxima de até 22°C.

Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante sul/sudeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h.