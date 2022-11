Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O feriadão começa perfeito sem defeitos, meu cristalzinho! A companhia dos amigos será mais do que bem-vinda e também pode pintar passeio ou viagem rápida na companhia da galera. Mas, à tarde, a Lua se muda para o seu inferno astral e a sua energia pode cair um pouco. Mas não precisa se preocupar – aproveite o ritmo mais sossegado para ficar de boa, curtindo aquele descanso mais do que merecido. A paquera garante novidades mil logo cedo. Também pode rolar um lance animado. Tem um mozão pra chamar de seu? Use a criatividade para afastar a rotina.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Apesar do feriado, você começa esta quarta com muito foco para terminar qualquer tarefa pendente e, de quebra, garantir uma grana extra. Mas os momentos de lazer também contam com vibes maravigolds, bebê, e vai sobrar disposição para correr atrás dos seus sonhos e se divertir bastante. As amizades estão protegidas e vocês podem fazer muitos planos para curtir ao máximo o feriadão. Tá na pista? Então, espalhe a notícia entre os amigos e peça a ajuda deles para conhecer alguém interessante. O romance conta com a proteção das estrelas à tarde e a sintonia com o mozão fica ainda mais evidente. Bom momento para conversarem sobre ideias e sonhos para o futuro..

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você inicia o dia com pique de sobra para relaxar e se divertir. Se tiver planos de cair na estrada neste feriado, saiba que as estrelas vão abençoar viagens e deslocamentos hoje. Mas com a Lua de mudança para Peixes à tarde, seu lado ambicioso pode crescer e você não vai poupar esforços para atingir seus objetivos. Se tiver boas ideias para um negócio ou novos planos para a carreira, vale anotar tudo para colocar em prática mais tarde. Cuidar da sua imagem fica mais divertido agora, meu cristalzinho, e pode até fazer umas comprinhas. Para melhorar o romance, saia da rotina e aposte no bom humor, bebê. A paquera talvez surpreenda pela manhã e pode se encantar com alguém de outra cidade.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu lado emotivo e sensível fica mais destacado neste feriado, meu bem, e você pode aproveitar o tempo livre para aprender mais sobre misticismo, ou mesmo para exercitar a sua religiosidade. À tarde, a Lua traz à tona seu espírito aventureiro e você pode fazer grandes planos para curtir o finalzinho do dia. Se não der pra viajar hoje, pode ser divertido planejar suas férias ou um tempo de lazer mais pra frente. A vida amorosa se torna movimentada e há boas chances de embarcar em um programa agitado com o mozão. Mas, se não for possível, vão se divertir bastante em casa também! Pode se preparar para novidades e surpresas se está buscando um novo romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o feriado esbanjando disposição para curtir a companhia das pessoas mais próximas e dos amigos. Pode ser um bom momento para diminuir o ritmo e pensar nos seus sonhos para o futuro. À tarde, com a Lua brilhando em Peixes, fazer ajustes ou até mudanças maiores vai ser divertido. Se anda pensando em dar um novo rumo para alguns setores da sua vida, saiba que vai contar com excelentes vibes para dar o primeiro passo. Há sinal de muita paixão no romance à noite. Você pode surpreender o mozão com uma dose extra de sensualidade. Reencontro com um ex pode balançar seu coração. Se guarda boas lembranças dessa relação, se joga!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O feriado chegou, bebê, e você pode aproveitar a manhã de descanso para dar uma atenção especial ao seu corpo e à saúde. Vale praticar atividades físicas, cuidar da pele em casa mesmo, usar produtinhos para deixar o cabelo maravilhoso… Use sua imaginação! À tarde, a Lua se muda para Peixes e coloca os relacionamentos em destaque. Aproveite para cultivar os relacionamentos pessoais, que às vezes ficam meio em segundo plano com a correria do dia a dia. Vai ser muito divertido botar o papo em dia com os amigos, que podem até bancar o cupido. Se está de rolo com alguém, pode embarcar num lance estável. O romance se torna mais leve, gostoso e animado – se joga!

Libra (de 23/9 a 22/10)

O feriadão começa com a corda toda e você pode se divertir muito, especialmente se tem planos para uma viagem. Passeio ou programa com o mozão também será bem-vindo e ajuda e fortalecer os laços do romance, Libra! A paquera também segue a mil e você pode cair de amores por alguém que mora longe ou que conheceu nas redes sociais. Contando com a sorte, pode se dar bem em jogo, aposta ou sorteio. À tarde, com a entrada da Lua em Peixes, o astral fica um pouco mais sério. Pode pintar serviço ou obrigações pela frente, mas não desanime. A saúde também precisa de uma atenção extra e fazer escolhas saudáveis será muito importante agora, meu cristalzinho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A manhã será perfeita para dar aquela geral em casa, jogar fora o que não usa, arrumar os armários… Se precisa fazer alguns consertos em casa, aproveite o começo do dia para botar tudo em ordem nesse feriado. À tarde, o astral muda com a entrada da Lua em seu paraíso astral e tudo deve correr melhor do que você poderia sonhar! Essas vibes maravilhosas colocam a diversão em primeiro lugar e você pode aproveitar para relaxar, fazer o que mais gosta e esquecer as preocupações do dia a dia, bebê. Seu charme tá on e vai fazer sucesso na conquista: pode ir se preparando para brilhar por onde passar. Clima de romantismo e muito carinho com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O astral será perfeito sem defeito para você passear, reunir os amigos e pessoas queridas, marcar um programa animado, enfim, sair da mesmice e curtir a companhia de quem é importante em sua vida! E com a entrada da Lua em Peixes à tarde, a família e o lar também vão ocupar sua atenção. Se quiser diminuir o ritmo e relaxar, vá em frente e reserve um tempo para curtir seu canto, maratonar uma série com o pessoal de casa ou só ficar de pernas pra cima mesmo. Há sinal de novidades na paquera, mas você tem mais chance de se dar bem logo cedo. Depois, um amor antigo pode ressurgir e balançar seu coração. Tem compromisso? Nesse caso, controle o ciúmes e converse mais com o par.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As estrelas te deixam mais realista neste feriado, Caprica, o que será muito importante na hora de lidar com dinheiro. Dá pra se divertir hoje, com certeza, mas não é preciso estourar o cartão de crédito pra fazer isso, certo? Agora, se está precisando de grana, pode ser um bom momento para correr atrás de algum trabalho extra. A boa notícia é que a Lua brilha em Peixes e traz um astral mais leve e animado. Aproveite para botar o papo em dia com os amigos ou gastar o excesso de energia passeando por aí. Um novo contatinho pode despertar seu interesse e um bom papo será a melhor estratégia de sedução. Vai ser divertido inventar novos programas pra agitar o romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa o feriado esbanjando energia, Aquário, e ainda vai contar com uma ajuda da sorte em tudo o que fizer. Pode ser um bom dia para comprar uma rifa, participar de um sorteio ou fazer uma fezinha — quem não arrisca, não petisca! A boa notícia é que a Lua vai favorecer assuntos financeiros à tarde e pode chegar um dinheiro que não esperava. O seu esforço dos últimos tempos pode render uma grana extra também, mas seja responsável para não gastar tudo só se divertindo. A paquera promete novidades e muita excitação pela manhã, mas depois você vai sonhar com segurança no amor. Romantismo e muito carinho animam a vida a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O desejo de ficar no seu canto, relaxar e dormir até mais tarde pode marcar o começo do feriado, Peixes! Deixe a preguiça falar mais alto hoje e faça só o que tiver vontade — ou o que não for possível adiar. Mais tarde, com a Lua entrando em seu signo, você conta com pique extra para passear e curtir seus passatempos preferidos. Pode ser divertido conhecer gente nova e conquistar seguidores nas mídias sociais. Tá na pista? Um ex pode dar sinal de vida pela manhã, mas vá com calma. Seu jeito confiante e bem-humorado vai fazer o maior sucesso na conquista à noite! Bom momento para reforçar os laços com o mozão e deixá-lo ba-ban-do por você.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.