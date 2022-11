Cosems recebe doação de medicamentos e municípios de MS terão repasse

O Cosems/MS (Conselho de Secretaria Municipal de Saúde de Mato Grosso do Sul), recebeu uma doação da Furp (Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” ) de mais de 900 caixas de medicamentos, que devem ser repassadas aos municípios do estado.

São 969 caixas de Metildopa, medicamento anti-hipertensivo usado principalmente para hipertensão gestacional e pré-eclampsia. Ao todo, serão 484.500 comprimidos distribuídos nas cidades.

De acordo com a presidente do Cosems/MS e Secretária de Santa Rita do Pardo, Maria Angélica Benetasso, a obtenção desses medicamentos foi uma articulação junto a Furp e beneficiará os municípios de MS que apresentarem interesse. “Ainda há alguns municípios que sofrem com falta de medicações, por licitações darem desertas ou porque os fornecedores não entregam a quantidade pedida”.

“Este ano já foram doados 45.759 frascos de Amoxicilina suspensão 250mg, e 37.150 frascos de Cefalexina suspensão. Enquanto conselho não medimos esforços para ajudar no que puder”, complementa Maria Angélica.

Essa é a maior doação da FURP no Brasil. A Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” – FURP é o laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo. Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ocupa posição estratégica nas políticas públicas de saúde, dedicando-se ao desenvolvimento, produção, distribuição e dispensação de produtos para melhoria da qualidade de vida da população.

Leia mais: