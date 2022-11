Após 49 anos, Mato Grosso do Sul registra frio intenso em novembro

O frio chegou com força em todo Mato Grosso do Sul, na madrugada de segunda (31) para terça-feira (1º) as temperaturas atingiram 8ºC, o frio em novembro é uma situação atípica visto que o Estado não registrava temperaturas tão baixas desde 1973. Em Campo Grande a região do aeroporto registrou 9,8°C.

Nesta terça-feira as mínimas variam entre 8° a 15°C e as máximas não devem ultrapassar 23°C. Mesmo com as baixas temperaturas, o sol deve aparecer, acompanhado de nebulosidade. A cidade de Iguatemi registrou a menor mínima do Estado, 8°C,a máxima prevista para MS será em Anaurilândia, com previsão de 15°C. Paranaíba será o município mais quente do dia, com máxima de 23°C, seguido de Corumbá, com 21°C.

Na Capital os termômetros variam a 11°C e não deve ultrapassar os 18°C, também são esperadas pancadas de chuvas e sol durante o dia.

O frio e chuva deve persistir pelos próximos dias, na manhã de hoje o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou dois alertas que indicam chuvas intensas e declínio de temperatura.

O primeiro alerta, de nível amarelo, indica chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 a 50 mm/por dia e ventos intensos de 40 a 60km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, queda de granizo e estragos em plantações. O segundo alerta, de nível laranja, indica declínio de temperatura menor que 5º em todo Estado.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O período de frio intenso exige cuidados redobrados com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, doentes e pessoas em situação de rua. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, se agasalhar bem, evitar locais fechados e com aglomeração e manter as mãos higienizadas para evitar contaminações.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.