Para ampliar a cobertura vacinal em crianças, Sesau disponibiliza novos pontos de vacinação

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra Covid-19 em crianças de três a 11 anos, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) disponibilizou sete novos pontos de vacinação. Ao todo, Campo Grande conta 17 locais de imunização espalhados pelas sete regiões da Capital.

A vacinação para essa faixa etária estava interrompida desde o ano passado devido à falta de doses e foi retomada na última quarta-feira (8). A Capital estava a dois meses sem receber doses de Coronavac (destinada para crianças três e quatro anos) e de Pfizer Pediátrica, exclusiva para o público de cinco a 11 anos.

Em Mato Grosso do Sul, 301.008 crianças entre cinco a 11 anos estão aptas a se vacinarem, desse total, 178.261 receberam a primeira dose, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 59,2%. A segunda dose foi aplicada em 107.847 crianças, cerca de 35,8%.

Dados do boletim epidesiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), indicam ainda que 122.747 crianças de cinco a 11 anos estão com a primeira dose em atraso, ou seja, 40,8% do público alvo. Em relação à segunda dose, 193.161 ainda não completaram o esquema vacinal, um percentual de 64,2% do total.

Demais públicos

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Para crianças entre 6 meses e menores de um ano, e para aquelas que tenham até dois anos e apresentem laudo comprovando alguma comorbidade a Pfizer Baby segue disponível em 10 pontos de vacinação.

Confira os locais de vacinação:

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: