Mãe ameaça “arrancar cabeça” de diretora em Campo Grande

Mulher enviou áudios com ameaças após filhos receberem transferência compulsória de escola estadual
A mãe de dois alunos, de 39 anos, ameaçou “meter a faca” e “arrancar a cabeça” da vice-diretora de uma escola estadual, na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Jardim Parati, em Campo Grande.
Consta no boletim de ocorrência que a polícia foi acionada por funcionárias da escola, que ficaram apreensivas com o teor dos áudios enviados pela mãe dos estudantes.
A situação ocorreu após ela tomar conhecimento de que os filhos, de 12 e 16 anos, receberam transferência compulsória da unidade escolar.
Segundo relato das testemunhas, a mulher enviou áudios via WhatsApp para o número funcional da escola e também para o celular particular da vice-diretora, proferindo ameaças e xingamentos.
A equipe ouviu as mensagens em que a suspeita ameaçava “meter a faca” e “arrancar a cabeça” da vice-diretora caso fosse até a escola.
Cabe ressaltar que a vice-diretora já havia registrado outro boletim de ocorrência anteriormente, já que essa não seria a primeira vez que recebe mensagens com esse teor.
Os estudantes transferidos foram mantidos no interior da escola, sob supervisão de funcionários responsáveis, devido ao clima de insegurança.
No entanto, quando o caminhão de entrega da merenda abriu o portão para descarregar os produtos, os irmãos fugiram da escola.
O diretor e a vice-diretora compareceram à delegacia para formalizar o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como ameaça e desacato.
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