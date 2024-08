Madrugada fria causa perdas em rebanhos na região de Sidrolândia

A madrugada deste sábado (10) trouxe prejuízos para produtores rurais em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, após as temperaturas atingirem 1,7ºC, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). O frio intenso, combinado com uma chuva contínua, resultou na morte de diversos novilhos na região.

Kennedi Forgiarini, um dos produtores afetados, relatou em entrevista ao portal Campo Grande News, a perda de cinco animais em sua chácara localizada no Assentamento Jiboia, na região do Capão Seco. “Foi a primeira vez neste ano que isso aconteceu. Alguns vizinhos também perderam animais nesta noite. Apesar de pasto e sal mineral de boa qualidade, a combinação da chuva fria e do frio intenso durante 24 horas não deu chances aos animais. Agora, às 13h, vou retirar o gado que sobrou e levá-los para um capão de mato, para tentar protegê-los um pouco mais”, lamentou o produtor.

Outro caso foi registrado na Fazenda Exposição, próxima à cidade, ao lado do Bairro Ypacarai, onde pelo menos dez novilhos foram encontrados mortos. As imagens, capturadas pelo jornalista Rafael Brites, circularam entre os produtores da região, mas as causas exatas das mortes ainda não foram confirmadas. Há suspeitas de que o frio possa ter contribuído, mas também existe a possibilidade de que os animais tenham sido atingidos por um raio, ou sacrificados devido ao estado debilitado que apresentavam. Alguns novilhos foram encontrados com sangue na face, o que levanta ainda mais dúvidas sobre as causas.

Paulo Stefanelo, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, também em entrevista ao portal Campo Grande News, comentou que não sofreu perdas em sua propriedade, mas soube de casos similares em Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. “Aqui em Sidrolândia, a hipótese é de que o frio seja a causa das mortes, mas ainda não temos um diagnóstico veterinário conclusivo. Outra possibilidade é que os animais tenham sido atingidos por um raio, especialmente se estavam próximos à cerca, onde a umidade no solo poderia ter criado uma corrente elétrica. Geralmente, quando é raio, não há sangramento, então pode ser que os animais tenham sido sacrificados, mas isso ainda precisa ser confirmado”, explicou Stefanelo.

