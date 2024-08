Homem é preso em Três Lagoas por posse de munição e receptação de produtos furtados

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por posse irregular de munição e receptação de produtos furtados de uma transportadora em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu no dia 8 de agosto, mas o caso foi divulgado apenas neste sábado (10).

A Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil vinha investigando um furto ocorrido em uma transportadora na Vila Maria, registrado no dia 28 de julho. Durante a investigação, os policiais descobriram que uma pessoa estava vendendo fraldas descartáveis em sua residência, localizada na Vila Piloto, que eram parte dos itens furtados da empresa.

Após identificar o suspeito, os policiais realizaram uma busca na casa dele, onde encontraram quase duzentos pacotes de fraldas descartáveis e cerca de cem frascos de inseticidas, todos em embalagens lacradas. Além disso, foi recuperada uma bicicleta que havia sido furtada no Jardim Cangalha no dia 8 de julho, e dez munições intactas de calibre 22 foram apreendidas no local.

Os produtos recuperados, avaliados em quase R$ 20 mil, serão devolvidos aos proprietários. O suspeito foi preso por posse irregular de munição e receptação, e responderá pelos crimes.

O furto à transportadora ocorreu no dia 28 de julho, quando quatro homens invadiram o local e levaram um caminhão carregado de mercadorias avaliadas em R$ 181 mil. Até o momento, a quadrilha responsável pelo crime ainda não foi presa, e as investigações continuam para localizar os outros envolvidos.

