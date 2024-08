Rio Brilhante foi a cidade mais fria de MS na madrugada deste sábado

A frente fria que atinge Mato Grosso do Sul desde a noite de quinta-feira (8) tem derrubado as temperaturas em todas as cidades do Estado. Na madrugada deste sábado (10), dia mais frio do ano em MS, Rio Brilhante foi a cidade cujo termômetro ficou mais baixo, alcançando a marca de 0,2°C, com sensação térmica de -0,6°C.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, geou no munícipio e também houve a presença de nevoeiro. Mas não foi só lá que as mínimas ficaram próximas da casa do 0°C.

Itaporã registrou a temperatura de 1,6°C, com sensação térmica de -0,4°C. Já em Amambai, o termômetro marcou 1,7°C, com sensação térmica de 0°C.

Em Campo Grande, a mínima registrada às 6h de hoje foi de 4,8ºC, com sensação térmica de -0,5°C. Por conta das baixas temperaturas, houve geada e nevoeiro em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

Alerta de Perigo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de perigo para o declínio das temperaturas em todas as 79 cidades de MS. De acordo com o comunicado, o declínio será maior do que 5°C, com risco à saúde humana.

