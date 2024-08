Frio intenso em Campo Grande: 45 pessoas em situação de rua são acolhidas

Uma madrugada de frio intenso atingiu Campo Grande, com temperaturas chegando a 4,8ºC e sensação térmica de -0,5ºC. Em resposta à queda brusca de temperatura, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realizou o acolhimento de 45 pessoas em situação de rua entre a noite de sexta-feira (09) e as primeiras horas deste sábado (10).

Infelizmente, o frio extremo fez uma vítima. Na manhã deste sábado, um homem identificado como José Marcos de Oliveira, de 58 anos, foi encontrado sem vida na Rua Vaz de Caminha, no Bairro Jardim Noroeste. A causa da morte ainda está sob investigação, mas há suspeitas de que ele tenha sofrido de hipotermia. José Marcos, que era policial militar aposentado, vivia em situação de rua.

As equipes da SAS realizaram 52 abordagens nas últimas horas, oferecendo acolhimento no Centro Pop, um serviço especializado para pessoas em situação de rua. Dentre os abordados, 45 aceitaram o encaminhamento, enquanto sete pessoas recusaram a ajuda. Além do acolhimento, 35 cobertores foram distribuídos para aqueles que optaram por permanecer nas ruas.

No Centro Pop, as pessoas acolhidas têm acesso a uma série de serviços, incluindo higiene pessoal, atendimento psicossocial e até quatro refeições diárias. O local também oferece suporte para a emissão de documentos e encaminhamentos para comunidades terapêuticas e unidades de acolhimento institucional, além de acompanhamento psicojuridicossocial.

Com a intensificação da frente fria, as abordagens da SAS têm sido reforçadas em todas as regiões da cidade, com foco especial nas áreas centrais, viadutos, pontes, praças e outros locais de maior concentração de pessoas em situação de rua. A população pode colaborar com o trabalho das equipes de assistência social informando casos de pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda por meio dos telefones (67) 9 9660-6539 e 9 9660-1469.

