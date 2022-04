Preço da cesta básica sobe 3,49% e variação chega a 37% em Dourados

Nova pesquisa de preços do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), identificou uma variação de 37,53% no valor da cesta básica em Dourados. O levantamento avaliou os preços de 29 itens, em 13 supermercados do município.

Os produtos analisados apresentaram uma variação significativa de um estabelecimento para outro. O extrato de tomate 340 gr teve diferença de 344,95%; alho 200 gr apresentou variação de 193,82% entre o menor e o maior preço; o sabonete 90 gr teve diferença de 211,01%; a erva mate tereré 1 kg teve diferença de 242,29 e a batata 1 Kg apresentou variação de 138,21%.

A pesquisa identificou ainda que 16 produtos apresentaram diferença superior a 100% entre os estabelecimentos com menor preço para o maior. Entre os produtos que apresentaram alta estão o café, cebola, sal, farinha de mandioca, sabão em pó, e papel higiênico.

Em comparação à pesquisa realizada pelo Procon no mês de março deste ano, houve aumento de 3,49% no valor da cesta básica.

Para evitar transtornos, o Procon orienta aos consumidores a ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Com informações do Procon Dourados.